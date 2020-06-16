МИНСК, 16 июн — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее.

Как передает госагентство Белта, Лукашенко во вторник посетил с рабочей поездкой Гродненскую область, где посетил предприятие "Гродно Азот" и пообщался с его коллективом.

"И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас, первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут", — заявил Лукашенко.

По его словам, инвесторы из-за рубежа действительно могут прийти, но они скажут: "Налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов". "То есть вытянут все из людей, из страны — налоги не заплатили, поехали и продали", — сказал Лукашенко, отметив, что такие инвестиции республике не нужны.

Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. В настоящее время в политической кампании участвуют 13 человек, в том числе на шестой срок выдвигается Лукашенко. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня включительно. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.