МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации предлагает зафиксировать в Трудовом кодексе РФ порядок оплаты нерабочих дней во время ЧС или режима повышенной готовности, сообщила вице-спикер палаты Галина Карелова.

"В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за "нерабочие оплачиваемые дни", объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", — цитирует Карелову пресс-служба Совфеда после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам Кареловой, Совфед будет предлагать эту меру в рамках общенационального плана действий правительства в связи с ситуацией с коронавирусом.

"В социальный блок проекта общенационального плана действий правительства РФ вошли более двадцати предложений Совета Федерации", — отметила вице-спикер.

Вместе с тем, подчеркнула она, важно совершенствовать меры по поддержке занятости и развитию рынка труда.

Большинство озвученных предложений было поддержано, и Совфед совместно с кабмином начнет работу по их реализации, сказала Карелова.