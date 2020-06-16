Совет Федерации предлагает закрепить в Трудовом кодексе оплату нерабочих дней во время ЧС
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации предлагает зафиксировать в Трудовом кодексе РФ порядок оплаты нерабочих дней во время ЧС или режима повышенной готовности, сообщила вице-спикер палаты Галина Карелова.
"В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за "нерабочие оплачиваемые дни", объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", — цитирует Карелову пресс-служба Совфеда после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
По словам Кареловой, Совфед будет предлагать эту меру в рамках общенационального плана действий правительства в связи с ситуацией с коронавирусом.
"В социальный блок проекта общенационального плана действий правительства РФ вошли более двадцати предложений Совета Федерации", — отметила вице-спикер.
Вместе с тем, подчеркнула она, важно совершенствовать меры по поддержке занятости и развитию рынка труда.
Большинство озвученных предложений было поддержано, и Совфед совместно с кабмином начнет работу по их реализации, сказала Карелова.
https://1prime.ru/News/20200616/831635697.html