МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Специалисты завершили основную работу по сбору топливно-водяной смеси с поверхности крупных водоемов после аварии в Норильске, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена. Продолжаются работы по очистке поверхности малых водоемов, а также обработка береговой линии сорбентом и сбор поверхностной пленки нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.