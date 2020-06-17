*Экспорт из Японии в США в мае -50,6% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200617/831637272.html
Северный поток-2
Дания получила заявку на использование новых судов для строительства "Северного потока 2"
Нефть
МЭА ожидает падения мировой добычи нефти в июне до минимума с начала 2010 года
ЧП в Норильске
"Норникель": первый этап в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске пройден
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Глава "Оператора ГТС Украины": "Газпром" демонтирует трубы, ведущие к границе
Антивирус для экономики РФ
Минпромторг рассказал, какие отрасли в мае частично отыграли апрельский обвал
Торги
Российский рынок акций вернулся к росту на внешнем позитиве
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Авто
"Автостат": продажи новых легковых машин в России в мае снизились вдвое
Дизельгейт
Бывший топ-менеджер Audi задержан в Хорватии в связи с "дизельным скандалом" в США
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200617/831637272.html
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