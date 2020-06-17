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КОММЕРСАНТ

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— Отскочили не в ту сторону — Майское сокращение промпроизводства было хуже ожиданий. В мае 2020 года выпуск в промышленности в годовом выражении упал на 9,6%, превысив ожидания и став максимальным с октября 2009 года.

— Кодекс с дисконтом — Проект Процессуального КоАП представлен Минюстом. Скидка при быстрой оплате всех видов штрафов, электронное обжалование административных постановлений.

— Бронь на выдумку хитра — Затянувшееся противостояние российских отельеров с Booking.com вынудило участников рынка сформулировать свой вариант поправок к закону о туризме.

— Хакеры ждут голосования — В сети появились клоны официальных сайтов. Голосование по поправкам к Конституции РФ и сопутствующие ему официальные розыгрыши призов могут вызвать волну мошеннических атак.

— Госконтроль с первого раза не исправить — Минэкономики снова переработало законопроект о нем. Дорабатывая законопроект о госконтроле ко второму чтению, Минэкономики практически переписало его.

— Базу ОСАГО готовят к переезду — Регулятор возьмет big data под контроль и сделает ее публичной. Банк России намерен лишить страховое профосообщество контроля над автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО.

— Сокращение добычи разгоняет цены — МЭА фиксирует улучшение настроений на нефтяном рынке. Первое полугодие 2020-го для производителей на рынке нефти заканчивается оптимистично.

— Граждане узнали предпринимателя в зеркале — Россия в 2019 году успешно преодолевала недоверие к бизнесу. ВШМ СПбГУ публикует сегодня данные российского отчета проекта GEM за 2019 год.

— Ученье — счет — Профсоюз учителей просит создать финансовые и иные условия для работы на госэкзамене. Профсоюз "Учитель" просит создать педагогам условия для работы на пунктах приема ЕГЭ.

— Ни дня без явки — Секретарь ЦИКа Майя Гришина заявила, что Центризбирком намерен публиковать информацию о явке на общероссийское голосование по конституционным поправкам ежедневно.

— Слова взрывной силы — Начался процесс над журналисткой Светланой Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. В Пскове начался процесс над журналисткой Светланой Прокопьевой.

— Переговоры в масках и без — Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД Ирана. Российская дипломатия вышла из онлайн-режима. Впервые с начала пандемии глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу в присутствии журналистов.

— Если копы кое-где у нас порой — Дональд Трамп предложил реформу американской полиции. Президент США Дональд Трамп обнародовал указ, который должен был, с одной стороны, реформировать полицию.

— Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя — Дело генералов МВД потребовало экспертизы биоматериалов Альберта Худояна. Неожиданный поворот произошел в уголовном деле.

— Белоруссия ищет дружественный газ — Минск задумался об альтернативе российскому топливу. Белоруссия готовится искать замену российскому газу на фоне очередного обострения отношений.

— К инфраструктуре отнеслись критически — Банкиры просят отложить импортозамещение ПО. Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение.

— С "Тимира" по нитке — АЛРОСА ищет покупателей на свою долю в СП с Evraz. АЛРОСА намерена покинуть якутский железорудный проект "Тимир", который планировала реализовывать вместе с Evraz.

— Депозитарий семейных ценностей — Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД. Главой Национального расчетного депозитария (НРД) — может стать Марина Алехина, жена первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

— Кэш отсюда — Инвесторы избавляются от наличных. Международные инвесторы активно сокращают долю наличных в своих портфелях, доведя ее до минимума начала года.

— Судостроительные субсидии движутся крабом — Правительство так и не нашло для них источника. В правительстве пока не нашли источник для выделения 4,5 млрд руб. на субсидирование строительства краболовов на верфях Дальнего Востока.

— Bwin поставил на новых владельцев — Развитием букмекера в России займутся структуры Parimatch. Букмекерская контора bwin перешла под контроль структур, связанных с работающим в России и на Украине букмекером Parimatch.

— МТС подключится к телезрителям — Оператор запустит собственные каналы ТВ. Сотовый оператор МТС собирается запустить несколько собственных телеканалов с кино и сериалами, в том числе собственного производства.

— С А1 стрясли ягоды — "Альфа-групп" может потерять 49% "Русбиоальянса". Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Германа Хана А1 может лишиться 49% карельского переработчика ягод "Русбиоальянс".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Сильнее пуль — Полицейские в ходе перестрелки на Ленинском проспекте в Москве совершили подвиг — будучи тяжело раненными, они сумели обезвредить преступника. Сейчас врачи в реанимации пытаются спасти жизнь офицерам.

— Всыпят по полной — Минсельхоз вынес на публичное обсуждение законопроект, в котором прописаны новые правила экспорта зерна. Документ понадобился в связи с введением в этом сезоне квоты на поставки российского зерна за рубеж.

— Удаленку приблизили к Думе — Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект, регулирующий работу в дистанционном режиме.

— Явление Третьяковки народу — Сеансы через каждые 30 минут, онлайн-продажа билетов и экскурсии не больше пяти человек — такова реальность, которая встретит посетителей музея после завершения локдауна.

— Штучная работа — За 10 лет в России удалось предотвратить почти 700 преступлений террористической направленности. Об этом стало известно в ходе встречи Владимира Путина с директором ФСБ, председателем НАК.

— Учиться, учиться и уважать — Комитет Госдумы одобрил к принятию в первом чтении президентский законопроект о воспитании в школах. В Минпросвещения при этом заверили, что оценки "за патриотизм" детям ставить не будут.

— Законопроект затронет полмиллиона россиян — Новый закон об удаленной занятости в перспективе затронет не менее полумиллиона россиян, заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

— Особая защита от террористов — школам — С 2017 года в Приволжском федеральном округе не допущено ни одного террористического акта. В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов.

— Не надо рискованной бравады! — Пожалуй, самая обсуждаемая тема в мире — это коронавирус. Более всего страшит непонимание того, что с нашим здоровьем будет завтра, через месяц, год.

— Знак примирения — В основной закон страны вносится норма о поддержке российских соотечественников. О том, как изменится картина Русского мира в случае одобрения поправок, рассказал зампред комитета Совфеда по международным делам.

— Закачали скидки — Минэнерго предлагает увеличить субсидии при переводе автомобилей с бензина на газ. Дополнительно еще 30% расходов готов компенсировать "Газпром".

— Море тайги — Отдых на балтийском побережье, лесные прогулки в Хакасии и серфинг на Тихом океане предлагают этим летом россиянам туроператоры и перевозчики.

— Экзамен и надзор — Генпрокурор Игорь Краснов лично проконтролирует все вопросы, связанные с соблюдением прав и законных интересов выпускников во время экзаменов.

— Не до палаток — Две недели остается у территориальных органов МЧС России, чтобы закончить все проверки и профилактические мероприятия в отношении детских оздоровительных учреждений.

— Кубометр перемен — По итогам I квартала этого года экспорт трубопроводного газа в Европу из России снизился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

— "Арбидольная" мадам против конкурентов?— Пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытанием не только для населения и врачей, но и для фармкомпаний.

— У них отбирают дом — В Краснодарском крае семья Жванко купила участок и начала строительство дома. Но суд на основании жалобы соседки постановил снести постройку, хотя все необходимые документы у Жванко были в порядке.

— Поддержка с воздуха — Торгово-промышленная палата предложила ввести налоговый вычет для россиян на внутренние авиаперелеты. Такая мера позволит поддержать авиаотрасль, которая серьезно пострадала из-за COVID-19.

— Камера просит прощения — В проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях вводится реабилитация тех, кто был наказан несправедливо. Такое правило действует в УПК.

— Временно можно — До 15 сентября будет действовать упрощенный порядок трудоустройства для иностранных граждан. Также продлены сроки нахождения за рубежом для россиян, которые временно проживают за границей.

— Покушение на генерала — То, что осквернение памятников Шарлю де Голлю связано с протестами в США и Европе, не вызывает сомнений. Но возникает вопрос, при чем здесь де Голль?

— Счет пока ничейный — Британский премьер Борис Джонсон провел в понедельник переговоры с председателем Еврокомиссии. Он настаивает на том, чтобы переговоры завершились уже к осени.

— Билет в сеть — Английским малоимущим школьникам выдадут ваучеры на бесплатное пользование интернетом в течение шести месяцев. В Британии за парту позволили вернуться учащимся лишь некоторых классов.

— Невиновен? Докажи! — В Берлине готовятся к вступлению в силу закона, который обяжет госслужащих доказывать свою невиновность, если их обвинят в предвзятом отношении к тем или иным группам жителей столицы.

— КНДР взорвала офис связи — Северная Корея взорвала здание межкорейского офиса связи в Кэсоне. Ранее высокопоставленные представители КНДР обвинили Южную Корею в нарушении ряда межкорейских соглашений.

— О чем молчит рыба — Число новых случаев заболевания коронавирусом в Пекине превысило сотню. Официальный представитель руководства города Сюй Хэцзянь назвал ситуацию в столице КНР "крайне тяжелой".

— О Трампе по секрету — Президент США Дональд Трамп заявил, что начало продаж книги его экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона может повлечь уголовное преследование.

— Расчистка накопленного — В Норильске заявили о прохождении критического этапа ликвидации разлива дизельного топлива. По данным МЧС, сейчас за сутки собирают около четырех тысяч кубометров водно-топливной смеси.

— Доктор на крыльях — Корреспонденты выяснили, как в регионах работает воздушная и наземная экстренная медицинская помощь. Так, вертолет "Ансат" доставляет больных из любой точки Курской области в областные медцентры.

— Линейка онлайн — Международный детский центр "Артек" встретил 95-летие в онлайн-формате и без детей. Виной тому временные ограничения из-за угрозы коронавируса.

— Станцуют все! — Всем выпускникам школ в Якутии, оканчивающим 11-й класс, выплатят по 5 тысяч рублей в качестве извинения за неудобства, вызванные эпидемией. А в Кузбассе 11-классники из малообеспеченных семей получат по 10 тысяч рублей.

— Паруса на экране — В Санкт-Петербурге разрешилась главная интрига последних недель: праздник "Алые паруса" состоится. Но, в отличие от прошлых лет, десятки тысяч выпускников будут наблюдать шоу по телетрансляции и онлайн.

— Этот банк не лопнет — Почему именно Курчатовский институт возглавил программу генетических исследований, которая реализуется в рамках нацпроекта "Наука". Об этом рассказал его вице-президент и член-корреспондент РАН Олег Нарайкин.

— Забыть о рейтинге — Минобрнауки ждет совета академиков. "Мы открыты для критики", — сказал заместитель министра минобрнауки Дмитрий Афанасьев на заседании президиума Российской академии наук.

— Бедняк, богач — Правда ли, что скоро виртуальная жизнь станет признаком бедности, а роскошь человеческого общения в реале — характеристикой богатства. Эту тему обсудили с Людмилой Пресняковой.

— Народный контроль — В период ограничительных мер в тюрьмах были выработаны новые формы взаимодействия ФСИН с общественными наблюдательными комиссиями. Представители гражданского общества наладили общение по электронной почте.

— В атаку на вирус — В ближайшие дни военные медики начнут вводить первым добровольцам экспериментальную российскую вакцину, призванную защитить организм человека от коронавирусной инфекции.

— Защите не мешать — Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает санкции за воспрепятствование адвокатской деятельности.

— Кто водить научит — Автошколы получат помощь от правительства в связи с вынужденной невозможностью работать из-за пандемии. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале нормативных актов.

— ОСАГО меняет платформу — Страховщики запускают новую информационную систему автогражданки. Российский союз автостраховщиков 28 июня запустит новую IT-систему АИС ОСАГО. Об этом сообщил президент союза Игорь Юргенс.

— Пришел чат расплаты — Мессенджер WhatsApp, который принадлежит социальной сети Facebook, объявил о запуске электронных платежей. Функция уже доступна жителям Бразилии, а вскоре она появится и в других странах мира.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Заплыв на дистанции — В фитнес-клубы вернется не более 50% посетителей. После открытия фитнес-клубов число их посетителей упадет в два-три раза по сравнению с докарантинным периодом. При этом 20% объектов не вернутся к работе после трехмесячного простоя,

— Доверяй, но перепроверяй — Анализ результатов ЕГЭ ужесточат. Начиная с этого года, проверки результатов ЕГЭ ужесточат. Специальному анализу подвергнут тесты не только основного этапа проведения экзамена, но и дополнительного периода.

— Капсульные машины — Разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики. КамАЗы с защищенными модулями для личного состава возвращают в армию. В строй возвращают автомобили-бронекапсулы.

— Запрос к обществу — Мадуро готовится к парламентским выборам. Обновление состава избирательного совета может лишить венесуэльскую оппозицию большинства. Верховный суд Венесуэлы назначил новых членов НИС.

— ОСИЗаемый мир — Как регионы готовятся к голосованию по Конституции. В избиркомах субъектов уже закупают маски, перчатки, санитайзеры, ручки и антибактериальные коврики.

— Разбор просчетов — Минэк назвал самые неэффективные госпрограммы. Они уже давно исчерпали свой потенциал, уверены эксперты. По итогам 2019 года наименьшую эффективность показали госпрограммы по научно-техническому прогрессу.

— Минздрав дал разрешение на испытания двух вакцин от COVID-19 на людях — Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции.

— "Убавка" к пенсии — Мошенники охотятся за деньгами пожилых людей. Злоумышленники получают доступ к счетам через удаленный доступ к гаджетам возрастных инвесторов в ценные бумаги.

— Приезжайте в ГОСТы — В России установят три уровня ремонта дорог. Новый стандарт впервые описал все нюансы летнего содержания трасс. В России определят три уровня летнего ремонта дорог: высокий, средний и допустимый.

— Один в поле биткоин — Минюст раскритиковал законопроект о криптовалютах. Судебные приставы не смогут продавать изъятые цифровые активы. Принятие законопроекта создаст трудности с его выполнением для многих ведомств.

— Кран на стоп — Новых проектов по строительству жилья в Москве стало вдвое меньше. Это произошло из-за кризиса, вызванного пандемией, и перехода на эскроу-счета. В целом по России домов на этапе котлована стало на 30% меньше.

— Мерси, Баку — Из-за чего азербайджанцы устроили бунт в Дагестане. Сотни иностранцев пережидают пандемию в российском лагере у границы. Массовые беспорядки у таможенного пункта пропуска "Ярыг-Казмаляр" в Дагестане.

— Они всё уронили — Пришло ли время для краха доллара. По мнению экспертов, дни господства американской валюты могут быть сочтены. Традиционный взгляд подразумевает, что доллар может идти только в одном направлении — вверх.

— Трудности переводов — Выживет ли Центральная Азия без денег мигрантов. В регионе приготовились к голоду и выступлениям исламистов. Пандемия коронавируса в мире идет на спад, но экономические трудности нарастают.