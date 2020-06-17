МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"По итогам контроля за расходами чиновников судами удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в пользу государства имущества на сумму свыше 20 миллиардов рублей. В сравнении с 2018 годом произошел рост почти в 70 раз (311 миллионов рублей в 2018)", — сказал Краснов.

По его словам, практика российских прокуроров по обращению в доход государства коррупционных активов была "высоко оценена на площадке Организации Объединенных Наций".