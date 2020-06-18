*ВВП Новой Зеландии в 1-м кв -1,6% к/к с коррекцией, прогноз -1,0% к/к
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200618/831644212.html
Авто
Еврокомиссия обеспокоена слиянием Fiat и Peugeot, начала исследование сделки
Торги
Рынок акций России умеренно снизился вслед за нефтью
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Антивирус для экономики РФ
Кабмин выделит регионам 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов
Цены на бензин
Биржевая цена бензина Аи-95 второй день подряд бьёт исторические рекорды
Нефть
ОПЕК: cпрос на нефть в мире сократится на 6,4 млн баррелей в сутки во II полугодии
Северный поток-2
Балтийская бомба. Всплыла новая помеха "Северному потоку-2"
Сделка ОПЕК+
Новак: уровень выполнения сделки ОПЕК+ в мае, по предварительным оценкам, составил 89%
Дивиденды
Акционеры "Татнефти" решили не платить финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200618/831644212.html
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