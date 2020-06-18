*ВВП Новой Зеландии в 1-м кв -0,2% г/г, прогноз +0,3% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200618/831644219.html
Авто
Еврокомиссия обеспокоена слиянием Fiat и Peugeot, начала исследование сделки
Сделка ОПЕК+
Новак: уровень выполнения сделки ОПЕК+ в мае, по предварительным оценкам, составил 89%
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Нефть
ОПЕК: cпрос на нефть в мире сократится на 6,4 млн баррелей в сутки во II полугодии
Северный поток-2
Балтийская бомба. Всплыла новая помеха "Северному потоку-2"
Торги
Рынок акций России умеренно снизился вслед за нефтью
Антивирус для экономики РФ
Кабмин выделит регионам 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов
Дивиденды
Акционеры "Татнефти" решили не платить финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции
Цены на бензин
Биржевая цена бензина Аи-95 второй день подряд бьёт исторические рекорды
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200618/831644219.html
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