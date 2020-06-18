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КОММЕРСАНТ

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— Друг платежом красен — Как Германия стала главным оппонентом США в Европе — Одной из ключевых тем начавшихся в среду двухдневных онлайн-консультаций министров обороны стран НАТО стало решение президента США Дональда Трампа вывести из Германии 9,5 тыс. американских солдат.

— Флот оказался не речен — Число круизных судов стремительно сокращается — Через пять лет количество судов российского речного круизного флота может сократиться на 30% с пропорциональным снижением вместимости, предупреждает Морское инженерное бюро (МИБ).

— "Суперсервисы" торопят в Белый дом — Минкомсвязь предлагает не терять скорости в цифровизации государства — Минкомсвязь подготовила план ускоренной цифровизации государства, в котором предлагает Белому дому закрепить опыт мобилизационного перевода гос услуг в онлайн в период пандемии.

— По 5G приняли нестандартное решение — Бизнес просит строить новые сети быстрее и без российского оборудования — Рабочая группа АНО "Цифровая экономика", в которую входят представители операторов связи, заблокировала внесение в федеральный проект "Информационная инфраструктура" требования о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании.

— Рынок лекарств вырос на вирусе — Фармкомпании оценивают последствия COVID-19 для отрасли- За первые четыре месяца этого года из-за вспышки коронавирусной инфекции коммерческий сегмент российского рынка лекарств вырос на 12%, свидетельствуют данные аналитической компании AlphaRM.

— Нацпарки теряют рубежи — В Госдуму внесен законопроект о праве правительства менять границы ООПТ — Правительство РФ может получить право изменять границы национальных парков.

— ВВП России пошатнулся в первом квартале — Разброс оценок его среднесрочной динамики остается очень большим — По данным Росстата, за первый квартал 2020 года с учетом сезонности ВВП вырос на 0,3%, хотя экономисты считали, что он упадет на такую же величину.

— Уран-патриотические настроения Владимиру Путину рассказали о том, как и куда рванула атомная отрасль во время пандемии — 17 июня президент России Владимир Путин встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

— В условиях недостатка УИК — В Центризбиркоме считают, что забастовка отдельных членов комиссий не помешает провести общероссийское голосование — Представители региональных избиркомов заявляют, что готовы обеспечить проведение голосования по конституционным поправкам даже в случае отказа от работы части членов участковых комиссий.

— Сербию проверят перед выборами Первый постпандемический визит Сергей Лавров совершит в Белград — Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг посетит Белград, где проведет переговоры с высшим сербским руководством.

— Связи с Сирией объявлены опасными — Вступили в силу новые американские санкции — США не оставляют попытки заставить Дамаск играть по своим правилам. В среду Вашингтон предпринял первые шаги в рамках "Акта о защите гражданского населения Сирии", более известного как "закон Цезаря".

— Радио приглушило изоляцией Столичные станции потеряли почти 9% слушателей — Вместо традиционного сезонного роста общая аудитория радиостанций в Москве по итогам весны резко просела.

— Банк России раскрывает ставки — Регулятор делает комбинированные продукты невыгодными — ЦБ решил изменить расчет максимальной ставки по вкладам.

— Burger King пошла навынос — Из‑за споров с арендодателями точки сети лишаются помещений — Скандал, начавшийся на фоне текущего кризиса между владельцами коммерческой недвижимости и арендаторами из числа непродуктовых ритейлеров, теперь перекинулся на рынок фастфуда.

— Автокредиты берут разгон — Граждане потянулись за новыми машинами — В мае автокредитование, показавшее самое значительное падение среди других кредитных сегментов в предшествующем месяце, в объемном выражении выросло более чем в два раза.

— Титан готовят к остановке "ВСМПО-Ависма" может прекратить выпуск осенью — Кризис в авиаотрасли, вызванный пандемией коронавируса, больно ударил по крупнейшему в мире производителю титана — корпорации "ВСМПО­Ависма".

— "Аэрофлот" может стать более государственным Власти обсуждают его докапитализацию на 80 миллиардов рублей — По неофициальным данным, власти рассматривают возможность докапитализировать "Аэрофлот" через допэмиссию его акций на 80 миллиардов рублей.

— Ломбарды заложились на интернет — Доля платежей наличными упала — За время карантина ломбардам, чтобы выжить, пришлось значительно пересмотреть свой подход к приему платежей в счет погашения займов.

— Отечественные смартфоны убирают с полок- Российские бренды уступили долю китайским — Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.

— Металлурги застраивают центр Москвы "Дон-строю" удалось продать проблемную площадку — В центре Москвы на Комсомольском проспекте может быть застроена площадка, которая ранее принадлежала "Дон‑строю".

— "Татспиртпром" закрыл бутылку — Продажи холдинга упали впервые с 2018 года — Закрытие кафе, баров и ресторанов из‑за пандемии COVID‑19 привело к сокращению отгрузок у крупных производителей водки.

— Очередь на вылет — Авиакомпании готовятся к борьбе за выживание — Российская пассажирская авиация после двух месяцев почти полного простоя делает робкие попытки возобновить полеты.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Нужны ли России "универсальные" ценности?— Духовно-нравственные ценности общества как основа суверенитета государства — Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации открывает новую страницу в истории Российского государства.

— В центре – занятость — Меры поддержки позволили сохранить работу для 2 млн человек — Сохранить занятость для двух миллионов сотрудников в ходе пандемии коронавируса и связанных с ней экономических трудностей и ограничений позволили меры, принятые правительством России.

— Магазин особого режима — Роспотребнадзор разработал проект новых санитарных требований для организаций торговли — Роспотребнадзор разработал проект санитарных требований для организаций торговли.

— Спешите к морю — На Кубани заявили о прекращении карантина для отдыхающих — Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о следующем этапе снятия ограничений по карантину, который вступит в силу с предстоящего воскресенья, 21 июня.

— Возведение в квадрат — Как будет выполняться нацпроект по жилью — Возможность выхода к 2024 году на установленные ранее показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" по строительству жилых домов все-таки видит минстрой.

— Защита гособлака — Владимир Путин оценил проекты "Росатома" — Президент поддержал идею размещать центры обработки данных на территориях АЭС, но призвал "Росатом" обеспечить режим безопасности.

— Новый маршрут — Дмитрий Медведев призвал изменить закон о туризме — Внутреннему туризму в России нужны беспрецедентные меры поддержки, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Адвокат для сироты — Минюст предложил новые льготы по бесплатной юрпомощи — Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, расширяющий возможности граждан по получению бесплатной юридической помощи.

— Включенное наблюдение — ЦИК, Общественная палата и омбудсмен проследят за чистотой голосования — Центризбирком, Общественная палата РФ и Уполномоченный по правам человека в РФ договорились о совместной работе в ходе подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию.

— Свежий взгляд Генпрокурора — Глава надзорного ведомства Игорь Краснов рассказал о главных задачах Генпрокуратуры — Генеральный прокурор Игорь Краснов в среду выступил со своим первым ежегодным докладом в Совете Федерации.

— ОПЕК выйдет в плюс — Угрожает ли резкий рост спроса на нефть сделке по сокращению добычи — Выход на докризисное потребление нефти будет достаточно долгим, считает министр энергетики России Александр Новак.

— Пойдет пехота, поедут танки — Парады 24 июня пройдут в 28 российских городах — В Министерстве обороны России раскрыли подробности всех парадов с участием войск, которые пройдут 24 июня по всей стране в ознаменование 75-летия Великой Победы.

— К взлету готовы — В России началось оживление пассажирских авиаперевозок — Пассажиропоток через 32 крупнейших аэропорта России в первой половине июня снизился на 76% от показателей июня прошлого года, сообщила Международная ассоциация аэропортов (МАА).

— Лечебный атом — В России построят новый центр ядерной медицины — Новый центр ядерной медицины появится в России к 2024 году, сообщили в Минздраве.

— История с Крымом — В школьные учебники войдут события последних лет — Школьный стандарт по истории расширят современными темами, включая воссоединение Крыма с Россией, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на заседании рабочей группы по подготовке концепции учебного курса "История России".

— Время ЕГЭ — Утверждено расписание Единого государственного экзамена на 2020 год — Насчет дат ЕГЭ выпускники и их родители теперь могут не волноваться: расписание Единого госэкзамена на 2020 год официально утверждено.

— Деньги все расскажут — Cледователи проверят следы ДНК на долларах двух генералов МВД — Следственный комитет, похоже, планирует ужесточить обвинение по резонансному уголовному делу высокопоставленных сотрудников полицейского следствия, проверив их на коррупцию.

— Земля тает — Деградацию вечной мерзлоты не остановить. Что предлагают ученые и практики?— Вечная мерзлота — это тот серьезный фактор, который сегодня необходимо учитывать всегда и во всем.

— Не страшны огонь и мины — Для военных создадут новейшую боевую экипировку — Для российских военных разработают новую, более надежную и роботизированную экипировку.

— Дефицита не будет — В Вологде в четыре раза увеличили поддержку производства свинины — Власти Вологодской области заявили, что в четыре раза увеличили господдержку (с трех до 12 рублей за килограмм живого веса), чтобы обеспечить продовольственную безопасность по поставкам свиного мяса.

— Собянин: В театрах Москвы возобновлены репетиции — После длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, театральная Москва начинает подготовку к открытию нового сезона.

— Бюджет на чистоту — Гостиницы, кафе и салоны красоты получат субсидии на маски и термометры — Фитнес-центры, небольшие гостиницы, кафе и рестораны, салоны красоты, химчистки и мастерские бытового ремонта получат субсидии на организацию "входного фильтра" с термометрией, соблюдение социальной дистанции, приобретение масок и перчаток для сотрудников, а также на выполнение других мер, предусмотренных рекомендациями Роспотребнадзора для открывающегося после "карантина" бизнеса, непосредственно контактирующего с клиентами.

— Пожар из XVII века — В Москве открылась выставка, посвященная протопопу Аввакуму — В столичной Галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка "Русь заповедная", посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

— У красной зоны нет границ — Московские врачи помогают регионам победить вирус — Московские медики, первыми принявшие на себя удар неизвестной болезни, вот уже три недели, как только улучшилась эпидемиологическая ситуация в столице, помогают бороться с коронавирусом в регионах.

— Защита от "короны" — Начались испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах — Первым добровольцам в четверг, 18 июня, должны быть сделаны прививки от COVID-19.

— Лекарство против тревоги — Почему во время эпидемии люди чаще ведут дневники?— Одним из инструментов самосохранения личности всегда был дневник.

— Таблетки для своих — Производство лекарств выросло на 30% — За пять лет объем производства отечественных фармсубстанций (действующих веществ лекарств) вырос на 60%.

— Метр на вырост — В Омской области вдвое снизили ставку по ипотеке — В Омской области ипотека стала ощутимо демократичней.

— Армия, мова, Зе — Куда приведет Украину так называемый "казус Стерненко" и чем он опасен для президента Зеленского — Пока президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди, заразившейся коронавирусом, пребывает на официальном карантине, местные неонацистские группировки формируют собственную политическую реальность.

— Своя игра Пентагона — Минобороны США умышленно затягивает сроки частичного вывода из Германии американского военного контингента, планируемого президентом Дональдом Трампом.

— Удушающий по закону — Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.

— Пандемия бедности — Эксперты итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti бьют тревогу, прогнозируя, что из-за спровоцированного пандемией экономического кризиса число "абсолютно бедных" граждан по итогам года может вырасти на миллион человек.

— Не забыть о причинах — По мере выхода из ступора, в котором оказалась мировая политика из-за пандемии, прежняя повестка возвращается почти в неизменном виде.

— Не быстрее велосипеда — В Париже хотят довести скоростной режим до 30 км/ч — Анн Идальго, а ее могут переизбрать на новый срок во главе парижской мэрии в ходе второго тура муниципальных выборов (он состоится 28 июня), обнародовала программный документ "Манифест для Парижа".

ИЗВЕСТИЯ

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— На ковиде не экономят: больницы увеличили траты на лекарства на 40% — Закупки противовирусных препаратов выросли в семь с половиной раз — Российские больницы в апреле потратили на закупку лекарств на 40% больше средств, чем в марте.

— Продуктовый баланс: россияне возвращаются к привычной модели потребления — Полная стабилизация спроса возможна после снятия всех ограничений, считают эксперты — Спрос на продукты питания стабилизировался, россияне постепенно возвращаются к привычной модели потребления.

— Сорный вопрос: мусоропроводы предлагают законсервировать во всех домах — Расходы лягут на жильцов, но после они смогут сэкономить на плате за ЖКУ — В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках.

— Война и меры: Палестина рассчитывает на санкции ООН против Израиля — Государство намерено добиться резолюции Совбеза против аннексии Иорданской долины — Палестина рассчитывает, что СБ ООН не позволит Израилю аннексировать Иорданскую долину и примет жесткие меры, включая санкции против еврейского государства.

— Побочный аспект: сбор налогов с зарплат сократился почти на четверть — Это связано с больничными, простоями и снижением заработков, говорят эксперты — Сборы налогов с зарплат россиян в апреле сократились на 23% по сравнению с мартом.

— Чернее чёрного: в ЦБ отметили рост активности нелегальных кредиторов — На фоне кризиса агрессивнее стали вести себя и коллекторы — Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19.

— "Необязательно, что это будет передача исключительно Пола Уилана" — Адвокат Бута и Ярошенко Алексей Тарасов — об обмене заключенными с США и сроках процесса — Россия может предложить не только осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в обмен на Константина Ярошенко и Виктора Бута, отбывающих наказание в тюрьмах США.