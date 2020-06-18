*Уровень безработицы в Австралии в мае 7,1%, прогноз - 7,0%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200618/831644287.html
Цены на бензин
Биржевая цена бензина Аи-95 второй день подряд бьёт исторические рекорды
Авто
Еврокомиссия обеспокоена слиянием Fiat и Peugeot, начала исследование сделки
Нефть
ОПЕК: cпрос на нефть в мире сократится на 6,4 млн баррелей в сутки во II полугодии
Торги
Рынок акций России умеренно снизился вслед за нефтью
Северный поток-2
Балтийская бомба. Всплыла новая помеха "Северному потоку-2"
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Дивиденды
Акционеры "Татнефти" решили не платить финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции
Антивирус для экономики РФ
Кабмин выделит регионам 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов
Сделка ОПЕК+
Новак: уровень выполнения сделки ОПЕК+ в мае, по предварительным оценкам, составил 89%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200618/831644287.html
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