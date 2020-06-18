МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 790, до 561 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 31,5% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 561 091 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 040, Подмосковье — 667, в Ханты-Мансийском АО — 243, в Нижегородской области — 233.

Также выявлены новые случаи в Санкт-Петербурге — 231, в Свердловской области — 231.

За сутки в РФ выписаны 9 621 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 313 963 человека.

В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19, за все время скончались 7 660, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.