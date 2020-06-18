МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем главы Росимущества Михаила Попова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным на сайте Росимущества, Попов является советником руководителя агентства.

"Назначить Попова Михаила Сергеевича заместителем руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом", — указывается в документе.

Согласно информации на сайте ведомства, всего на данный момент у главы Росимущества Вадима Яковенко восемь заместителей без учета Попова.