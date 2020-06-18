БРЮССЕЛЬ, 18 июн — ПРАЙМ, Мария Князева. Совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, — до 23 июня 2021 года, говорится в сообщении Совета.

"ЕС продлевает санкции на один год. Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года", — говорится в релизе.

Ныне действующие ограничительные меры включают запреты на импорт в ЕС товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе, отмечается в сообщении.

Кроме того, экспорт из ЕС некоторых товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

В релизе отмечается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.