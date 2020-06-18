МИНСК, 18 июн — ПРАЙМ. Глава комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что причастные к противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме", а, может быть, и выше", опасаются, что начатое белорусской стороной расследование выведет на них.

"Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", — цитирует Тертеля агентство Белта.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.

В четверг Агентство теленовостей, являющееся структурой государственной Белтелерадиокомпании, передало, что Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка. Как отмечало агентство, при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, показания дают "аккуратно". Адвокаты семьи Бабарико не смогли попасть в департамент и присутствовать при допросе, им также не известно о процессуальном статусе подзащитных.

В четверг Тертель заявил, что Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.