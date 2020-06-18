САРАТОВ, 18 июн /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" не возобновит выпуск электротранспорта, предприятие сейчас реализует свое имущество и погашает долги, сообщил министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

"Тролза" с начала прошлого года находится в тяжелом финансовом состоянии, с марта по ноябрь отправляла часть коллектива в простой. С января 2019 года по февраль этого года число работников завода сократилось с 695 до нескольких десятков. Архипов 20 февраля сообщил, что долги по зарплате у "Тролзы" превышают 10 миллионов рублей, а сам завод прекратил производство электротранспорта. Компания "ПК Транспортные системы" (ПКТС), куда перешла работать часть коллектива "Тролзы", на арендованных площадях "Тролзы" с конца 2019 года приступила к серийному выпуску новой модели троллейбусов "Адмирал".

"Что касается юридического лица "Тролза", то оно прекратило свою производственную деятельность и вести ее уже не будет. Оно постепенно реализовывает свое имущество и расплачивается по долгам. По информации директора "Тролзы", текущая зарплата работникам выплачивается в полном объеме, по задолженности цифры я сейчас уточняю, запрос направил, но он пока не ответил, но постепенно она гасится за счет реализации имущества", — сказал министр на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что сейчас в штате "Тролзы" фактически осталось около 10 человек.

ФНС 30 января подала в саратовский арбитраж заявление о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности перед бюджетом в размере около 32 миллионов рублей. Однако в ходе судебного процесса завод платил часть задолженности по налогам и попросил время для погашения остального долга.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года — троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.