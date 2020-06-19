*GfK: Индекс потребительского доверия в Великобритании в июне -30 против -36 в мае
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200619/831651161.html
Нацпроекты
Около трети исполнителей нацпроектов в России имеют признаки нарушений
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Авто
Господдержка автопрома в России в этом году превысит 45 млрд рублей
Торги
Российские индексы снизились на фоне негативной динамики западных площадок
Кибербезопасность
Сбербанк: российская экономика из-за хакеров может потерять в 2020 году 3,5 трлн рублей
Регулирование интернета
День Telegram: в России отменяют блокировку мессенджера
Банки
ЦБ хочет запретить физлицам быть инвесторами при санации банков
Нефть
JODI: Россия в апреле опустилась на третье место по добыче нефти впервые с 2018 года
Ставка Банка России
Сто или пропал: аналитики ждут от ЦБ снижения ставки сразу до 4,5%
Цены на бензин
Бензин на бирже рекордно подорожал: что будет с ценниками на АЗС
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200619/831651161.html
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