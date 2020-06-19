МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные найденного на оптовом рынке Пекина генома вируса COVID-19. Именно здесь на прошлой неделе зафиксирована новая вспышка этого заболевания.

Центр также опубликовал результаты исследования на геном COVID-19.

"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", — сообщается на на сайте Центра.

В том числе, центром был опубликован геном вируса, который нашли у заболевших в китайской столице (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), а также геном коронавируса, который нашли в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).

"Вместе с этим центр по контролю и профилактике заболеваний передал Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса для общего пользования международным сообществом", — отмечает Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.