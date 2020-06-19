МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-марта 2020 года выросло на 4,65% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 60,82 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 48,09 тонны против 45,95 тонны в январе-марте 2019 года (рост на 4,66%), попутного — увеличено на 0,23% — до 4,33 тонны против 4,32 тонны, вторичного — составило – 8,40 тонны против 7,85 тонны (увеличение на 7,01%).

Производство серебра в России в первом квартале 2020 года снижено на 5,6% — до 210,78 тонны (годом ранее – 223,28 тонны), в том числе добычного – составило 95,97 тонны против 99,20 тонны (снижение на 3,26%), попутного – 80,38 тонны против 76,15 тонны (рост на 5,55%), вторичного – 34,43 тонны против 47,93 тонны (падение на 28,17%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра. В 2019 — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра.