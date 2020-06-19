МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ прекращает проводить пресс-конференции раз в две недели, переходит на стандартный режим работы, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы сегодня опубликуем "финансовый пульс", видимо, в последний раз, и дальше мы в режиме раз в две недели будем публиковать информацию о том, как идет реструктуризация кредитов, и вас информировать. В целом перейдем на более стандартный режим работы, более стандартные подходы. Поэтому брифинги более стандартные. Следующее заседание у нас опорное, которое будет сопровождаться пресс-конференцией", — сказала Набиуллина.

ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Следующее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 июля.