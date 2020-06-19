МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Налогообложение или лицензирование искусственного интеллекта может появиться в России к 2030 году, такой вывод делается в совместном исследовании ожиданий рынка компаний PwC, Digital Leader, IDC и КРОК.

Исследование основано на данных опроса более 160 руководителей и менеджеров из индустрии информационных технологий, консалтинга, подразделений компаний, занимающихся внедрением и разработкой инноваций, а также цифровой трансформацией.

"К 2030 году в России появится налог или лицензия на искусственный интеллект, а также маркетплейс моделей искусственного интеллекта. Также приведет к изменениям в компаниях интернет вещей (IoT), в течение ближайших пяти лет можно будет бесконтактно считывать информацию о собеседнике на офлайн-мероприятиях… Уже к 2025 году 95% ответов колл-центров будут производиться роботами, а не операторами", — говорится в документе.

Исследование также показало, что через десять лет, возможно, больше половины сотрудников будет работать удаленно, при этом до 50% работников заменят роботы и искусственный интеллект. Такие изменения должны коснуться, в первую очередь, операторов колл-центров, продавцов, кассиров, консультантов, бухгалтеров, водителей, машинистов и секретарей. При этом в дефиците на рынке труда могут оказаться IT-специалисты, инженеры, врачи, биоинженеры, генетики, аналитики данных, специалисты по информационной безопасности, а также психологи и учителя.

"Из-за пандемии коронавируса наибольшее развитие получат технологии для удаленного доступа, считает каждый третий участник исследования. Спрос на решения для организации безопасной удаленной работы с началом самоизоляции в марте сразу на 40% превысил показатели допандемийного февраля. Однако даже после окончания режима изоляции такие решения будут востребованы бизнесом", — указывают авторы исследования.

"Результаты исследования наглядно демонстрируют, насколько глубоко современные инновационные решения интегрированы не только в нашу жизнь и бизнес-процессы, но и в ожидания людей от будущего. Любые прогнозы в перспективе 10 лет теперь едва ли можно назвать футуристичными, учитывая скорость, с которой изменяется реальность вокруг нас", — отметил партнер, руководитель технологической практики, PwC в России Алексей Окишев.