РЯЗАНЬ, 19 июн /ПРАЙМ/. Привлечение инвестиций и работа с инвесторами остаются крайне важными для Рязанской области с учетом задач, поставленных президентом России, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на совещании, посвященном реализации в Касимовском районе инвестиционного проекта строительства завода по производству извести.

Губернатор отметил, что, согласно плану привлечения инвестиций до 2024 года, Рязанская область стремится поднять их уровень выше 27% от валового регионального продукта. Задача всех профильных органов власти, а также корпорации развития региона – максимально отработать предусмотренные планом приоритетные направления привлечения инвесторов, обеспечить реализацию начатых проектов в намеченный срок. Сегодня на сопровождении корпорации таковых 76.

"Привлечение инвестиций, работа с инвесторами остается крайне важной темой для Рязанской области с учетом задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Особенно это актуально в сегодняшний сложный период. Все мы понимаем, что любое новое производство – это рабочие места, занятость, дополнительные налоговые доходы в бюджет, что напрямую влияет на уровень жизни людей", – сказал Любимов.

Губернатор обратил внимание на общенациональный план действий по восстановлению занятости, разработанный правительством РФ, где в числе ключевых направлений обозначен запуск нового инвестиционного цикла, улучшение делового климата, снижение рисков и издержек инвесторов.

На совещании подробно обсуждался ход реализации инвестпроекта ООО "ЭКО-Золопродукт Инвест" по строительству в Касимовском районе завода по производству извести. Его мощность составит до 192 тысяч тонн продукции в год. По словам гендиректора компании Фархада Исмайылова, уже сейчас в проект инвестировано 3,7 миллиарда рублей, общий объем вложенных средств составит 5,5 миллиардов рублей. Будет создано порядка 120 рабочих мест. Предполагается, что выпуск продукции начнут в третьем квартале текущего года. Выполнено большинство строительных работ, в том числе в отношении инженерных коммуникаций. В июле планируется приступить к пуско-наладочным работам для которых. По словам Любимова, инвестор может рассчитывать на поддержку со стороны региона в виде преференций.

"Мы окажем вам все возможные меры поддержки, поскольку вы действительно выполняете свои обязательства, и строительство успешно продвигается. Проект очень важный и для района, и для области в целом", – сказал Любимов.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина на совещании подробно рассказала инвесторам о возможных мерах господдержки, в том числе — в виде снижения ставок по налогам, получения субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных при подключении к инженерным сетям, частичной компенсации процентов по кредитам, лизинговым платежам и других – на выбор инвестора.