МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал строительный блок Хабаровского края из-за отставания в графике строительства дорог к "дальневосточным гектарам" и призвал губернатора Сергея Фургала обратить внимание на ситуацию.

Как сообщает пресс-служба аппарата полпреда, Трутнев в пятницу провел заседание президиума правкоммиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Он обратил внимание на нарушения графика реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре.

"Плохая история получается с "дальневосточными гектарами". Людям были даны обещания, что если они возьмут землю и будут создавать поселения, то получат помощь в создании инфраструктуры. Хабаровскому краю на это были выделены средства из федерального бюджета. Люди пользуются "дальневосточным гектаром", выбирают себе место для проживания, им нужно помочь. А получается, что строительство дорог к "гектарам" сдвигается на год", — приводит слова Трутнева пресс-служба.

"Губернатору (Хабаровского края Сергею Фургалу — ред.) надо обратить внимание на строительный блок. Если люди, в нем работающие, не могут организовать работу, пусть сами едут на объект, берут лопаты и строят дороги. Все надо делать в срок и профессионально", — сказал Трутнев.

Трутнев добавил, что есть "большое желание" забрать средства, предоставленные Хабаровскому краю по линии "Единой субсидии", и передать их другим дальневосточным регионам, где стройки идут с опережением графика. "Останавливает только то, что в итоге получится, что мы накажем людей, которые выбрали себе "дальневосточный гектар", а этого делать нельзя", — добавил он.