ХАБАРОВСК, 20 июн /ПРАЙМ/. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости заявил, что почти все проекты с китайской стороной после нормализации обстановки по COVID-19 потребуют перезагрузки.

"Наши тесные связи с КНР продиктованы самим приграничным положением ЕАО. Конечно, мы будем рады приветствовать китайских партнеров после всех событий, связанных с COVID-19. Но мы будем предъявлять высокие требования к экологичности производств в АПК и промышленности. Однако совершенно точно, что после эпидемии почти все проекты потребуют перезагрузки", — сказал Гольдштейн, отвечая на вопрос о планах работы с китайскими инвесторами после пандемии.

По его словам, уже есть соглашение, по которому одна из китайских компаний будет развивать агропромышленный комплекс на самой высокотехнологичной основе — беспилотной.

"То есть техника станет работать на удаленном управлении. Будем надеться, что проект состоится. Тем более что речь идет о комплексном проекте с масштабными вливаниями. Вообще, у китайцев есть чему поучиться", — сказал он.

Полный текст интервью с Ростиславом Гольдштейном читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.