МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 889, до 576 952, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 7 889новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 85 регионах, в том числе 32,7% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 576 952 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 057, Подмосковье — 591, в Ханты-Мансийском АО — 280.

Также выявлены новые случаи в Санкт-Петербурге — 232, в Нижегородской области — 228, в Свердловской области — 224.

За сутки в РФ выписаны 10 186 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 334 592 человека.

В России за сутки умерли 161 человек с COVID-19, за все время скончались 8 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.