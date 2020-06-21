МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 728, до 584 680, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 7 889новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 30,2% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 584 680 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 968, Подмосковье — 549, в Ханты-Мансийском АО — 294.

Также выявлены новые случаи в Санкт-Петербурге — 229, в Нижегородской области — 227, в Свердловской области — 207.

За сутки в РФ выписаны 5 119 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 339 711 человек.

В России за сутки умерли 109 человек с COVID-19, за все время скончались 8 111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.