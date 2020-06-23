МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 425, до 599 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 32,7% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 599 705 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 081, Подмосковье — 504, в Ханты-Мансийском АО — 319.

Также выявлены новые случаи в Челябинской области — 258, в Санкт-Петербурге — 220, в Нижегородской области — 216.

За сутки в РФ выписаны 12 013 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 356 429 человек.

В России за сутки умерли 153 человека с COVID-19, за все время скончались 8 359, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.