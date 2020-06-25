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МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" на основе фавипиравира компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.

"Торговое наименование лекарственного препарата — "Арепливир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир", — говорится в реестре.

Препарат будет выпускаться в форме таблеток. "Применение лекарственного препарата для медицинского применения возможно только в условиях стационара", — уточняется в описании.

"Арепливир" — второй зарегистрированный в России препарат против коронавируса на основе фавипиравира. Первым стал препаратом "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и "ХимРар". Минздрав включил его в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Ранее в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев на круглом столе РФПИ и телеканала "Россия 24" заявил, что фонд может проинвестировать в производство новых препаратов по борьбе с коронавирусом на основе фавипиравира. В РФПИ уточнили РИА Новости, что речь идет о "Арепливире" компании "Промомед", а также препарате "Коронавир" компании "Р-Фарм".