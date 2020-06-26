*Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ Токио в июне +0,2% г/г, прогноз +0,2% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200626/831684729.html
Цены на бензин
Бензин в России дорожает быстрыми темпами, за неделю рост составил 13 копеек
Дивиденды
Акционеры МТС утвердили финальные дивиденды-2019 в 20,57 рубля на акцию
Нефть
Российской нефти перестало хватать на всех желающих
Кибербезопасность
Kaspersky обнаружил рассылки опасного зловреда якобы от имени Всемирного банка
Экономика Украины
Госдолг Украины в мае вырос до $82,12 млрд
Торговые войны
WSJ: США обдумывают расширение пошлин на импорт из ЕС
Торги
Российский рынок акций закрылся снижением на неспокойном внешнем фоне
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200626/831684729.html
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