ВАШИНГТОН, 29 июн /ПРАЙМ/. США с понедельника прекращают поставки оборонной продукции и оборудования двойного назначения в Гонконг, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт оборонной продукции американского происхождения, которая находится в ведении госдепартамента, а также (экспорт) секретных технологий двойного назначения, находящихся в ведении министерства торговли, в Гонконг", — написал он в Twitter.