*Банковское кредитование в Японии в июне +6,5% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200708/831740380.html
Сделка ОПЕК+
Ангола будет полностью соблюдать сокращения добычи после давления со стороны ОПЕК
Отношения России и Белоруссии
Белоруссия призывает скорее снять ограничения на сообщение с Россией
Авто
Водительские права нового вида появятся в России
Торги
Российский рынок акций немного снизился на внешнем негативе
Нефть
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent на $2 за баррель
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
ЧП в Норильске
Вредная экономия. Власти преподали урок "Норникелю" и всем остальным
Экономика Украины
Консолидированный госдолг Украины составил около $80 млрд
Точка зрения
Будущее России за самозанятыми
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200708/831740380.html
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