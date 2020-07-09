*ИСПРАВЛЕНИЕ: Цены на продукты питания в Китае в июне +11,1% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200709/831745984.html
ЧП в Норильске
"Норникель" оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер вреда от ЧП под Норильском
Банки
Банк "Дом.РФ" будет докапитализирован почти на 1,5 млрд рублей
Экономика Украины
Минфин Украины ожидает падения экономики страны в 2020 году на 4,8%
Инфляция в РФ
Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 3,2%
Цены на бензин
Цены на бензин в России в июне выросли на 0,8% к маю и на 1,5% к июню прошлого года
Дивиденды
"Самолет" не будет выплачивать дивиденды за 2019 год
Северный поток-2
Баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток 2", вошла в воды Дании
Торги
Рынок акций России снизился по индексу Мосбиржи, но сумел удержать рубеж в 2800 пунктов
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200709/831745984.html
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