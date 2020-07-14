*Импорт Китая в июне +2,7% г/г, прогноз -10,0%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200714/831766600.html
Банки
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ упала до рекордно низких 4,63%
ЧП в Норильске
"Норникель" вложил 6 млрд рублей в ликвидацию последствий ЧП в Норильске
Нацпроекты
Путин поручил за 3 месяца скорректировать нацпроекты с учетом реалий
Пандемия коронавируса
Миллионеры разных стран призвали повысить для них налоги для борьбы с последствиями COVID
Сделка ОПЕК+
ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки
Торги
Рынок акций России снизился в начале недели на фоне дешевеющей нефти
Авто
Минфин отказал автодилерам в отмене двойного НДС при продаже б/у машин юрлицам
Нефть
Доходы ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2019 году упали на 18,4%
Ставка Банка России
Набиуллина: Банк России имеет возможности для снижения ключевой ставки
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200714/831766600.html
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