Добавлены высказывания Помпео (3-4 абзацы).

ВАШИНГТОН, 14 июл /ПРАЙМ/. США приветствуют решение Великобритании о запрете технологий Huawei в сетях 5G, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Действия Великобритании отражают растущий международный консенсус, что Huawei и другие не заслуживающие доверия поставщики являются угрозой национальной безопасности, поскольку они по-прежнему отвечают перед Коммунистической партией Китая. Мы рассчитываем на совместную работу с Великобританией и многими другими партнерами и союзниками над развитием инноваций, продвижением разнообразия поставщиков в цепочке поставок 5G и обеспечением безопасности сетей 5G, свободных от опасных манипуляций", — говорится в письменном заявлении О'Брайена.

Аналогичное заявление распространил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодняшнее решение Великобритании запретить участие Huawei в сетях 5G продвигает трансатлантическую безопасность в эру 5G и защищает частную информацию граждан, национальную безопасность и ценности свободного мира", — написал Помпео в Twitter.

Правительство Великобритании во вторник озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G-оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.

В начале года правительство Великобритании разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме. Планировалось, что технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.

Однако позже власти пришли к решению, что британские операторы должны полностью отказаться от использования оборудования находящегося под санкциями США Huawei при развертывании 5G сетей.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.