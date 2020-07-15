*Народный банк Китай оставил ставку по целевым среднесрочным кредитам (MLF) без изменений, на уровне 2,95%
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200715/831773815.html
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Достроить "Северный поток-2" или умереть
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Дело Абызова
Следователи нашли новых соучастников и новые факты преступлений Абызова
Нефть
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Сделка ОПЕК+
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Эксперт сообщил о возможной утечке данных 2 млн клиентов компании Citrix
Дивиденды
Кабмин решил не предусматривать выплату ПСБ дивидендов за 2019 год
ОФЗ для населения
Минфин с 16 июля начнет продажу "народных" ОФЗ нового выпуска на 15 млрд рублей
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200715/831773815.html
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