*Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200715/831773887.html
ОФЗ для населения
Минфин с 16 июля начнет продажу "народных" ОФЗ нового выпуска на 15 млрд рублей
Сделка ОПЕК+
Россия в июне улучшила выполнение сделки ОПЕК+ до 93% с майских 91%
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Торги
Российский рынок акций снизился на неустойчивом внешнем фоне
Нефть
ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году
Дивиденды
Кабмин решил не предусматривать выплату ПСБ дивидендов за 2019 год
Дело Абызова
Следователи нашли новых соучастников и новые факты преступлений Абызова
Северный поток-2
Достроить "Северный поток-2" или умереть
Кибербезопасность
Эксперт сообщил о возможной утечке данных 2 млн клиентов компании Citrix
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200715/831773887.html
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