МИНСК, 15 июл /ПРАЙМ/. В рамках расследования "дела Белгазпромбанка" якобы арестован счет жены замглавы Минфина РФ Андрея Круглова, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев.

В сюжете гостелеканала "Беларусь 1", показанном в среду, утверждается, что "российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, не доступный для остальных граждан".

"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека – гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь. Два – с гражданином Кругловым на общую сумму 8,5 миллиона евро и один – с его женой на сумму 3 миллиона евро", — сказал в сюжете представитель департамента.

В сюжете утверждается, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск, экс-глава Белгазпромбанка, который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, якобы направлял в Москву подчиненных для этого.

"Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника", — отмечается в сюжете.

"В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи", — сказал представитель ДФР.

В 2015-2019 годах Круглов являлся заместителем председателя правления ПАО "Газпром".