*Индекс потребительских цен /CPI/ Новой Зеландии во 2-м кв -0,5% к/к, прогноз -0,5% к/к
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200716/831780238.html
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Северный поток-2
Оператор "Северного потока 2" высказался о рекомендациях госдепа США по санкциям
Торги
Рынок акций России умеренно вырос на фоне внешнего позитива
Нефть
SOCAR поставит Минску новую партию нефти, в порт Одессы она прибудет в начале августа
Сделка ОПЕК+
Саудовский министр подтвердил, что ОПЕК+ в среду рассмотрит ослабление сокращения добычи
Банки
Банки просят судебных приставов возобновить личный прием
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200716/831780238.html
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