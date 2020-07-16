*Индекс цен на торгуемые товары и услуги в Новой Зеландии во 2-м кв -1,2% к/к, -0,6% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200716/831780259.html
Северный поток-2
Оператор "Северного потока 2" высказался о рекомендациях госдепа США по санкциям
Торги
Рынок акций России умеренно вырос на фоне внешнего позитива
Сделка ОПЕК+
Саудовский министр подтвердил, что ОПЕК+ в среду рассмотрит ослабление сокращения добычи
Нефть
SOCAR поставит Минску новую партию нефти, в порт Одессы она прибудет в начале августа
Банки
Банки просят судебных приставов возобновить личный прием
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200716/831780259.html
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