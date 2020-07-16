*Число рабочих мест с полной занятостью в Австралии в июне -38,1 тыс
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200716/831780365.html
Сделка ОПЕК+
Саудовский министр подтвердил, что ОПЕК+ в среду рассмотрит ослабление сокращения добычи
Торги
Рынок акций России умеренно вырос на фоне внешнего позитива
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Северный поток-2
Оператор "Северного потока 2" высказался о рекомендациях госдепа США по санкциям
Нефть
SOCAR поставит Минску новую партию нефти, в порт Одессы она прибудет в начале августа
Банки
Банки просят судебных приставов возобновить личный прием
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200716/831780365.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.