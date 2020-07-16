*Доля экономически активного населения в Австралии в июне 64,0%, прогноз 63,3%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200716/831780379.html
Северный поток-2
Оператор "Северного потока 2" высказался о рекомендациях госдепа США по санкциям
Банки
Банки просят судебных приставов возобновить личный прием
Нефть
SOCAR поставит Минску новую партию нефти, в порт Одессы она прибудет в начале августа
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Сделка ОПЕК+
Саудовский министр подтвердил, что ОПЕК+ в среду рассмотрит ослабление сокращения добычи
Торги
Рынок акций России умеренно вырос на фоне внешнего позитива
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200716/831780379.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.