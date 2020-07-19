МИНСК, 19 июл /ПРАЙМ/. Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович сообщил, что вице-премьеры стран Евразийского экономического союза 20 июля обсудят в Москве стратегию евразийской интеграции, которую планируется представить на утверждение в ноябре главам государств.

"Буквально в понедельник, 20-го числа, мы собираем вице-премьеров всех в Москве и будем по каждому пункту (проекта стратегии – ред.) идти: "да-нет", "да-нет", для того чтобы выносить на уровень премьер-министров и в ноябре планируется на уровень глав государств. Я не исключаю, что один-два, наверное, вопроса потребуют принятия (решения – ред.) на уровне глав государств", — сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Отвечая на вопрос, согласован на данный момент ли пункт о тарифе на прокачку газа в союзе, он сказал: "Пока нет".

В пятницу премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что на заседании межправсовета ЕАЭС в Минске одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подписание этого документа главами государств ожидается в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета осенью в Минске.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.