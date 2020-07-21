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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Герой противоэпидемического труда — Россия находится на седьмом месте в мире по эффективности противодействия пандемии коронавируса, следует из составленного в Высшей школе экономики (ВШЭ) рейтинга эффективности действий национальных правительств в первом полугодии 2020 года.

— Искусственному интеллекту ищут законное место — Минэкономики внесло на рассмотрение правительства концепцию развития регулирования в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники до 2024 года.

— Бизнесменам разрешили не признаваться — Владимир Путин своим указом утвердил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России, которые окажут самое серьезное влияние на расследование уголовных дел, касающихся в первую очередь предпринимателей.

— Концессиям хотят добавить мягкости — Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) подготовил свои предложения к законопроекту Минэкономики о разграничении институтов концессий и госзаказа.

— Алексей Навальный изменился в юрлице — Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного в 2011 году.

— Вриоопасная ситуация — Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев до сих пор формально никак не был связан с Дальним Востоком, но его партийная принадлежность устраивает Владимира Жириновского, а биография — администрацию президента.

— Партия — наш краевой — Двадцатого июля президент России Владимир Путин принял участие в закладке новых военных кораблей в Керчи и по видеосвязи встретился с будущим врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

— "Пора создать клуб стран, находящихся под санкциями" — Посол Ирана в России Казем Джалали — о давлении США и сотрудничестве с Москвой.

— Джо Байден усилился двузначно — Американская президентская гонка постепенно теряет интригу.

— Александр Бастрыкин доследует своего бывшего зама — Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки.

— Нановостроились на худшее — По итогам 2020 года объем ввода нового жилья в целом по России может составить 40 млн квадратных метров — это минимальный показатель за последнее десятилетие, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

— Вокруг промышленности стягиваются сети — Правительство решило не отказываться от критикуемого энергоемкой промышленностью механизма дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), повышающего цены для крупного бизнеса.

— Инвесторы пересыпают приправы — Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране.

— Истребителям дадут тягу — Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в "Ростех") разрабатывает унифицированный двигатель для самолетов Су-27, Су-30, Су-35.

— Акции втягиваются в конкуренцию — Вслед за Московской биржей, которая объявила о запуске в августе торгов иностранными бумагами, прежде специализировавшаяся на них Санкт-Петербургская биржа обещает начать торговать российскими акциями.

— Не все то золото, что растет — Международные инвесторы активно наращивают вложения в серебро.

— НПФ затянули свою пенсию — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).

— Транспорт поднимут самовывозом — Как стало известно "Ъ", Минтранс хочет создать фонды развития авиационной и водной инфраструктуры.

— Данные, чего скрывать — Минэкономики предложило вывести обработку персональных данных в рамках экспериментальных правовых режимов из-под действующего регулирования, включая тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну.

— Готовь трекер летом — Опрошенные "Ъ" ритейлеры зафиксировали в первом полугодии резкий рост продаж носимых устройств: смарт-часов (+73%) и фитнес-трекеров (+42%).

— Wi-Fi вышел из карантина — Пассажиры московского метро после выхода из самоизоляции стали реже пользоваться там Wi-Fi, рассказали источники "Ъ" среди операторов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Путин нашел замену Фургалу в ЛДПР – Двадцатого июля временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

— Торгово-промышленная палата предложила меры по поддержке малого бизнеса — Регионам необходимо дать право сокращать ставку по налогу для самозанятых до 1%.

— Россия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям суда в Страсбурге в 2019 году — Минюст России, исполняя решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), выплатил в 2019 году более 1,1 млрд рублей.

— Эксперты назвали сценарии вывода России из кризиса — По итогам первого полугодия работы правительства Михаила Мишустина 78% экспертов считают кабинет техническим, лишь 8% – "правительством прорыва", говорится в докладе "Полгода правительства Мишустина", подготовленном коммуникационным холдингом "Минченко консалтинг".

— В России может появиться новый вид вклада — Законопроект о запуске в России с 1 января 2021 года механизма ипотечно-накопительной системы (ИНС) внесла в Госдуму группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

— Треть россиян готовы закрыть вклады при снижении ставок — Почти треть российских вкладчиков готовы забрать свои средства из банков в случае дальнейшего снижения ставок.

— Как каталонцы не пустили в Барселону короля Испании Филиппа VI — Ким Торра объявил, что подаст в суд частный иск по обвинению в коррупции против предыдущего короля Испании Хуана Карлоса I (1975–2014) и его бывшей любовницы.

— Фонд Сбербанка купит еще один логистический комплекс в Подмосковье — Фонд "Сбербанк – арендный бизнес 3" покупает индустриальный парк "PNK парк Вешки", расположенный на севере Московской области.

— России предложили запасаться нефтью — Российское газовое общество (РГО; объединяет крупнейшие нефтегазовые компании) по просьбе замминистра энергетики Павла Сорокина подготовило технико-экономическое обоснование строительства в стране подземных хранилищ нефти в искусственных кавернах (пустотах) каменной соли, сообщал в мае исполнительный директор РГО Роман Самсонов.

— Китайский конкурент Tesla привлек уже более $2 млрд — Основанный в 2014 году стартап Xpeng Motors, производящий электромобили, закрыл раунд инвестиций на $500 млн, среди инвесторов – Aspex, Coatue, Hillhouse Capital Sequoia и Capital China, сообщает South China Morning Post.

— "Мегафон" начал строить сеть связи в Арктике — "Мегафон" и "Росгеология" объявили о начале разведывательных работ, необходимых для прокладки трансарктической линии связи.

— Акции облачных сервисов подорожали вдвое во время пандемии — Резкий рост спроса на услуги в период локдауна позволил облачным компаниям продемонстрировать внушительные финансовые результаты за I квартал 2020 года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Правила удаления — Во вторник Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в Трудовой кодекс, которые должны легализовать удаленную занятость и ответить на вопросы, возникшие у сотрудников и работодателей после массового перехода на работу из дома.

— Научат прощаться — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который избавляет надоевших друг другу супругов от бесконечных судебных процессов по разделу имущества.

— Дважды лихач — Развитие технологий автоматизированной фиксации нарушения правил привело к тому, что водителей стали два раза наказывать за одно и то же нарушение.

— Парадные расчеты — Страх покупателей подхватить инфекцию в магазине привел к установке в жилых домах и офисах автоматов по продаже еды — не снеков, кофе и газировки, а именно повседневных продуктов питания.

— Кому пять за поведение — Народный учитель России Ефим Рачевский о профессиональных секретах хорошей школы и хорошего воспитания.

— Сила флота — В понедельник президент принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота.

— Взыскательная публика — Должники из числа неработающих пенсионеров, у которых пенсия меньше двух МРОТ и нет иной недвижимости, кроме единственного жилья, получили право на рассрочку по взысканию кредита или займа до 1 июля 2022 года.

— Мэры поддержки — Управленческие команды ста крупнейших российских городов научат эффективной экономике, урбанистике, стратегическому планированию и тому, как работать с инвесторами.

— Вопрос доверия — Президент подписал указ об отрешении от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

— Проценты не сберегаются — Банк России на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля, вновь понизит ключевую ставку, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

— На линии огня — В ряде регионов Дальнего Востока и Сибири из-за лесных пожаров складывается сложная обстановка.

— Код под крышкой — С января 2021 года в России начнется поэтапное внедрение обязательной маркировки готовой молочной продукции.

— В обмен на метры — Программа субсидирования ставок по кредитам для застройщиков оказалась весьма востребована, говорит управляющий директор ДОМ.РФ (оператора программы) Алексей Ниденс.

— Решительные меры — Порядок распоряжения средствами материнского капитала изменится в тех случаях, когда женщина сначала направляет маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, а затем отзывает свое решение еще до назначения пенсии.

— Машину — на учет — Машинам с иностранными номерами в России особый почет, а также учет и контроль.

— Вода и мир — Неделя сильнейших лесных пожаров на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке подошла к концу.

— Точно в цель — Новые технологии в лечении онкобольных продемонстрировали в Екатеринбурге министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

— Новые углевводные — Люди, следящие за своей фигурой, скоро получат информацию о каждом блюде, приготовленном в заведениях общественного питания.

— Все хотят лечить — Подмосковные власти приняли решение увеличить количество бюджетных мест в медицинских колледжах региона.

— Очередь за прекрасным — В Петербурге музеи столкнулись с ажиотажным вниманием со стороны туристов.

— Очередь на вылет — Туроператоры в России вскоре могут перейти на "американскую" систему, когда туристы будут покупать у них туры напрямую, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Лайкнут в долг — Соцсети будут обязаны раскрывать приставам переписку коллекторов с должниками.

— Работа до финала — Михаил Маргелов покидает пост вице-президента компании "Транснефть".

— Пришел с "Томагавками" — Корабли Черноморского флота, авиация и расположенные на побережье полуострова радиолокационные средства отслеживают перемещение в Черном море эсминца ВМС США "Портер".

— Точный и умный — Российский Военно-морской флот вскоре может получить морской вариант боевого модуля, оснащенного пушкой калибра 57 миллиметров.

— Добыча идет на выручку — Решение ОПЕК+ позволяет России с 1 августа увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

— По следу "Нивы" – Следственный комитет объявил, что самому страшному маньяку добавили еще две жертвы.

— Вне опасности — В понедельник, 20 июля, из госпиталя имени Бурденко выпишут еще 20 добровольцев, на которых испытывали российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

— Анархия вместо величия — Палата представителей США, контролируемая противниками президента страны, потребовала провести расследование против агентов федеральных силовых ведомств, разгоняющих акции протеста в Портленде, штат Орегон.

— Мы вас заждались — В московский аэропорт Шереметьево в ночь с 19 на 20 июля прибыл уникальный вывозной рейс, организованный МИД РФ и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

— Патруль на дороге — Несмотря на провокации боевиков на севере Сирии, российская и турецкая военная полиция продолжают совместное патрулирование приграничных районов страны.

— Культура выживет — Многие британские музеи закрыли двери для посетителей еще в марте — и, несмотря на недавнее официальное разрешение властей, не спешат снова встречать гостей.

— Диагноз за наличные — Важное разъяснение сделал Верховный суд РФ по спору о расчетах граждан за платные медицинские услуги.

— Судимся в Сети — Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что планируется активно развивать электронные сервисы правосудия.

— Заразный штраф — В проекте КоАП, обнародованном минюстом, появилась новая статья для работодателей: теперь их смогут наказывать и за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

— Рыбаки попали в сети — Мест для любителей отдохнуть с удочкой может стать меньше.

— Работа над отдыхом — После окончания пандемии российские регионы вновь принимают отдыхающих, в связи с чем возобновлены работы по созданию комфортной и безопасной туристической инфраструктуры в рамках "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".

— За здорово живем — В рационе россиян все больше отечественных продуктов, и он становится все более здоровым.

— Экспедитор ищет дорогу — Рынок логистики из-за закрытия границ и зависших на складах товаров с апреля по июнь ушел в минус почти на треть, сообщили "РГ" в логистическом альянсе АСЕХ.

— Вышли из графика — Пандемия обрушила уровень платежной дисциплины, который медленно улучшался в последние годы.

— Перехожу на прием — Приемная кампания в разгаре, многие абитуриенты уже подали все документы в выбранные вузы, сдали ЕГЭ.

— Помоги, сестричка — В Калининграде состоялся первый выпуск сестер милосердия.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов — На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.

— Мирный океан – К 2027 году в России доля современных кораблей в ВМФ должна превысить 70%.

— Материковое чувство — Россия помогла вернуться домой из Африки всем соотечественникам, которые этого хотели.

— Восток — дело громкое — Что ждет Михаила Дегтярёва в Хабаровском крае.

— Наказательное выступление: что ждет британо-китайские отношения — Двадцатого июля Великобритания объявила о разрыве соглашения об экстрадиции с Гонконгом.

— Унесенные кризисом: таможенные сборы за полгода просели на четверть — За шесть месяцев 2020-го объем таможенных платежей упал на 25,2%, следует из данных ФТС.

— Застройка на века: домам хотят прописать "срок годности" — В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям "срок годности" жилых домов.

— Парниковый аффект: Россия хочет зарабатывать на очищении атмосферы — Минэнерго предложило продавать услугу странам, не выполнившим нормативы Парижского соглашения по климату.

— На бондах: средняя сделка по еврооблигациям бизнеса из РФ побила рекорд — Средний размер размещения евробондов российских корпораций в первой половине 2020 года достиг $750 млн, что стало рекордным показателем с 2013 года, следует из обзора аудиторской компании PwC.

— Спрос рождает ожидания — Предлагаемые зарплаты за год выросли на 14%.

— "Структура наркорынка изменилась в сторону "синтетики" — Генерал-лейтенант Андрей Храпов — о влиянии пандемии на распространение запрещенных веществ и последствиях полинаркомании.

— Заплыв клиентов: как в бассейнах снижают риск заболеть COVID-19 — Специалисты говорят, что при рекомендуемом учеными повышении концентрации хлора плавать будет опасно для здоровья.