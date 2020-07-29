*ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 0,25%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200729/831844755.html
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Новые препоны "Северному потоку-2". Зачем "Газпром" отказался от "Академика Черского"
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Deutsche Bank и Barclays – европейский банковский бизнес становится все более национальным
Нефть
Запасы нефти в США за неделю неожиданно резко снизились, хотя ждали роста
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Торги
Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи 11 день подряд
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200729/831844755.html
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