*Импорт в Австралию в июне +1% м/м
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200804/831865333.html
Торги
Рынок акций России вырос на позитиве от нефти, рубля и внешних площадок
Авто
РСА опроверг утечку данных 1 млн московских водителей от страховщиков
Нефть
Нефть дорожает на волне общего оптимизма на рынках
Северный поток-2
"Газпром" и его партнеры заплатят Польше за сокрытие данных о "Северном потоке-2"
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Льготная ипотека
В России снижают размер первого взноса по льготной ипотеке
Налоги
Россия после Кипра может денонсировать договоры с другими странами с низкими налогами
Банки
Россияне и бизнес все меньше обращаются за реструктуризацией кредитов
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200804/831865333.html
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