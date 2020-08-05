*Занятость в Новой Зеландии во 2-м кв с коррекцией +1,2% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200805/831870541.html
Торги
Российский рынок акций повысился во вторник на улучшении внешней конъюнктуры
Нефть
Нефть дорожает на ослаблении доллара к мировым валютам
Дивиденды
Совет директоров "Сибура" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 5,73 рублей на акцию
Северный поток-2
Поздно спохватились. Теперь тянуть с "Северным потоком-2" может Россия
Авто
Появится новый ГОСТ по отзыву автомобилей в России
ЧП в Норильске
Представлен черновик плана ликвидации ЧП в Норильске до 2025 года
Пандемия коронавируса
Топ-100 мировых компаний во II кв отыграли падение капитализации из-за COVID
Кибербезопасность
СМИ: личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200805/831870541.html
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