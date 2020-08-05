*PMI для сферы услуг Китая по версии Caixin в июле 54,1 против 58,4 в июне
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200805/831870634.html
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СМИ: личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
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Северный поток-2
Поздно спохватились. Теперь тянуть с "Северным потоком-2" может Россия
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Топ-100 мировых компаний во II кв отыграли падение капитализации из-за COVID
Торги
Российский рынок акций повысился во вторник на улучшении внешней конъюнктуры
Авто
Появится новый ГОСТ по отзыву автомобилей в России
Нефть
Нефть дорожает на ослаблении доллара к мировым валютам
Дивиденды
Совет директоров "Сибура" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 5,73 рублей на акцию
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200805/831870634.html
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