*Склонность домашних хозяйств Японии к потреблению в июне -8,1 п г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200807/831882168.html
Торги
Российский рынок акций скорректировался вниз
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в июле в России выросли на 6,8%
Северный поток-2
В бундестаге оценили шансы иска экологов ФРГ против "Северного потока 2"
Отношения России и Белоруссии
Лукашенко заявил о напряженности в отношениях с Путиным
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Экономика Украины
Газ для украинцев в середине осени может подорожать на 40%
Инфляция в РФ
Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию впервые с сентября
Нефть
Saudi Aramco снизила сентябрьские цены на нефть для Европы и Азии
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200807/831882168.html
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