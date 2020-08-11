ВАШИНГТОН, 11 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты уже ответили на санкции КНР.

"Мы уже ответили", — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции.

Китай ранее сообщил, что решил ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на санкции по Гонконгу, среди попавших под санкции — сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. В список попали глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, шеф полиции Гонконга Крис Тан, министр безопасности Джон Ли, министр юстиции Тереза Чэн, директор офиса по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ся Баолун, глава канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин и другие.