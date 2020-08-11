*Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в июне 167,5 млрд иен, прогноз 110,0 млрд иен
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200811/831894618.html
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(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200811/831894618.html
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