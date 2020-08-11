*Чистые продажи иностранных акций японскими инвесторами в июле 3,960 трлн иен
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200811/831894639.html
Дивиденды
Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды по итогам 2019 года в 5 рублей на акцию
Кибербезопасность
Эксперты обнаружили уязвимости в чипах Qualcomm, позволяющие следить за пользователями
Банки
Банки начинают самостоятельно списывать средства со счетов россиян
Авто
Осенью российских автомобилистов ждут нововведения
Торги
Рынок акций России продолжил опускаться третий день подряд
Пандемия коронавируса
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Криптовалюты
Стоимость биткоина растет, сохраняясь вблизи $12 тыс
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200811/831894639.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.